“مليونير” يُتوج نبيل عسلي وسارة لعلامة أفضل مُمثل ومُمثلة بالمغرب العربي

فن وثقافة
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“مليونير” يُتوج نبيل عسلي وسارة لعلامة أفضل مُمثل ومُمثلة بالمغرب العربي الفنانان الجزائريان سارة لعلامة ونبيل عسلي
بقلم نادية بن طاهر

تحصل كل من الفنانين الجزائريين، نبيل عسلي وسارة لعلامة، على لقب أفضل ممثل وممثلة بالمغرب العربي، بدوريهما في مسلسل “مليونير”. والذي عرض على قناة “النهار”.

وتُوج النجمين الجزائريين، على رأس قائمة نجوم المغرب العربي في موسم رمضان الماضي، حسب إستفتاء “ET بالعربي”.وحسب موقع “ET بالعربي”، شارك في التصويت على هذا الاستفتاء الذي ضم نجوم المغرب العربي الذين تألقوا في رمضان الماضي، 500 ألف متابع.

هذا وتم إختيار أفضل الممثلين والممثلات، من قبل الجمهور عن فئات وأعمال منوعة.ومن بين هذه الفئات: المصري، والخليجي، والسوري، والعراقي، والأردني، الدراما العربية المشتركة، والمغرب العربي.

وتألق كل من نبيل عسلي وسارة لعلامة في المسلسل الدرامي الكوميدي “مليونير”، والذي عرض على قناة “النهار”.وشارك في المسلسل، كوكبة من النجوم، على غرار بيونة، وحسان كشاش، وعادل شيخ، وعزة سليمان.


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