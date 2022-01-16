مليوني جرعة لقاح “كورونا فاك” جاهزة للتسويق

كشفت فطوم أقاسم الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال عن مليوني جرعة كورونافاك المصنعة محليا من طرف المجمع جاهزة للتسويق. وسيتم تسويقها في الأسواق الحلية وخارج الوطن نحو الاسواق الإفريقية .

وفي تصريح للإذاعة الوطنية أوضحت فطوم أقاسم انه سيتم تسويق لقاح كورونا فاك بعد الحصول على قرار التسجيل حول فعاليته وسلامته. واكد ذات المسؤولة أن إستراتيجية التسويقية المجمع تهدف إلى تصدير للقاح كورونا فاك نحو الدول الإفريقية.

من جهة أخرى كشفت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال عن مشروع لإنتاج لقاحات أخرى بالجزائر والتي تستورد أغلبها من الخارج.