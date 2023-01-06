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قناة النهار

مليون تاجر مقابل 45 ألف جهاز دفع الكتروني.. جهود تعميم الدفع الالكتروني متواصلة

بقلم النهار أونلاين
مليون تاجر مقابل 45 ألف جهاز دفع الكتروني.. جهود تعميم الدفع الالكتروني متواصلة
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