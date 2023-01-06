قناة النهار مليون تاجر مقابل 45 ألف جهاز دفع الكتروني.. جهود تعميم الدفع الالكتروني متواصلة بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جانفي 2023 - 21:41 شارك غرِّد أرسل 58 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LEshF اقرأ أيضا نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح "الشان" والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج قناة النهار 24 ديسمبر الأغواط : الزوايا الصوفية..إجتهاد وجهد في نشر تعاليم القرآن والدين قناة النهار 20 ديسمبر وزير التجارة : خط السكة الحديدية الجديد مكسب للإقتصاد الجزائري قناة النهار 26 ديسمبر أجواء ربيعية على أغلب المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 27 ديسمبر فتح مكاتب صرف في الجزائر..إلى متى الإنتظار ؟ قناة النهار 25 ديسمبر الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات قناة النهار 27 ديسمبر قدماء اللاعبين يكرمون معلق تونسي قديم بوهران قناة النهار 06 جانفي في أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية.. أزيد من 900 مليون خبزة ترمى سنويا قناة النهار 25 ديسمبر التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهـ ـاب قناة النهار 27 ديسمبر بجاية / "سلطانة ".. تعاني من مرض التشمع الكبدي تستغيث للعلاج بالخارج قناة النهار 30 ديسمبر