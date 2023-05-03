مليون تلميذ يتعلمون القرآن في 18 ألف مدرسة قرآنية

أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أنه تم إحصاء حوالي مليون مسجل بأزيد من 18 ألف مدرسة قرآنية في الجزائر.

كما صرح وزير الشؤون الدينية، أن الجزائر تحصي أزيد من 18 ألف مدرسة قرآنية موزعة على الزوايا. المدارس وأقسام للتعليم القرآني وتضم حوالي مليون تلميذ.

وأفاد بلمهدي أن حوالي 50 ألف تلميذ في الجزائر قد شاركوا في مختلف مسابقات حفظ القرآن خلال شهر رمضان المنصرم. وهو ما يعكس، مثلما قال، ارتباط الجزائريين بأسس ومبادئ الشريعة الإسلامية.

في حين، +أشار الوزير أن 50 ولاية جزائرية تتوفر على هيئات لتعليم تلاوة القرآن الكريم. ما يعبر عن أن الجزائر أرضا خصبة للتعليم مضيفا أن كل هيئة تضم ما بين 5 إلى 25 عضوا. بعضهم يتقن القراءات العشر للقرآن الكريم.

ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، في كلمته عن أهمية موضوع الندوة

“مدرسة القراءات في الغرب الإسلامي وأسانيدها وخصائصها الأدائية واشعاعها في العالم الإسلامي”. باعتبارها “فرصة” لتعزيز فاعلية تلاوة القرآن الكريم في تعليم الشعوب. ودعا المشاركين إلى تعميق البحث في هذا الموضوع في خدمة الإسلام في العالم.

وخلال حفل افتتاح الندوة (التي تدوم يومين)، تم تكريم المشاركين من بينهم عبد اللطيف بوعزيزي. رئيس جامعة الزيتونة (تونس) والشيخ حسن بورسو من السنغال.

كما توجه الوزير خلال زيارته لقسنطينة إلى مسجدي أربعين شريف وسيدي لخضر القديمين. اللذين شارفت أعمال اعادة تهيئتهما على الانتهاء. ثم إلى مركز عبد الحميد بن باديس الثقافي الإسلامي المتواجد بالمدينة الجديدة علي منجلي.