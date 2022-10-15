مليون تلميذ يعيد السنة في الموسم الدراسي 2021/2022

كشفت احصائيات قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي “كناس” عن وجود مليون تلميذ أعاد السنة في الموسم الدراسي 2021/2022.

من بينهم 330 ألف متمدرس في الطور الابتدائي و540 ألف في الطور المتوسط و 252 ألف في الطور الثانوي .

كما كشف المجلس أن التسرب المدرسي في الطور الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2018/2019 من 19 ولاية. وتم إرجاع سبب التسرب الى نقص تأطير الاساتذة وكذا بعد التلاميذ عن المؤسسات التربوية في ظل عدم وجود نقل مدرسي.

كما أكد احصائيات قام بها المجلس أن نسبة التدريس في الجزائر قاربت 100 بالمائة، أين تقدر نسبة تمدرس التلاميذ البالغين 6 سنوات 99 بالمائة.

وتعتبر هذه النسبة حسب المجلس، الأعلى في العالم ما يشير إى أن الجزائر عملت طيلة سنوات على محاربة نسبة الأمية التي تأمل أن تكون 0 بالمائة مستقبلا .

وتبلغ نسبة تمدرس الأطفال المتمدرسين الذين يتراوح سنهم بين 6 إلى 16 سنة 96 بالمائة كما أن عدد المتمدرسين حسب الأطوار بلغ أزيد من 11 مليون متمدرس.

هذا وأعتمد المجلس في هذه الدراسة على 3 مؤشرات أساسية شملت التربية، الميزانية المخصصة للتكوين وتوفير اليد العاملة المؤهلة بصفة كمية ونوعية.

وقد تبين من هذه الدراسة أن الجزائر تحتل مكانة جيدة في مجال التنمية البشرية تجاوزت قيمة مؤشرها 0.7 سنة 2021 اين تم ارجاع هذا النمو إلى قطاع التربية الذي ساهم مساهمة كبيرة في رفع هذا المؤشر .