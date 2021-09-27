مليون جرعة في شهر أكتوبر..الجزائر الأولى إفريقيا لصناعة لقاح “كرونافاك”

أفاد وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، أن الجزائر أول بلد منتج للقاح كورونافاك المضاد لكوفيد-19 في إفريقيا.بعد أن حاز مجمع صيدال العمومي على رخصة إنتاج اللقاح من قبل مختبر سينوفاك الصيني.

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن عملية إنتاج لقاح كورونافاك ستنطلق بتاريخ 29 سبتمبر الجاري.وستقدر القدرات الإنتاجية للقاح بمليون جرعة خلال شهر أكتوبر، و2 مليون جرعة خلال شهر نوفمبر.بالإضافة إلى 3 ملايين جرعة خلال شهر ديسمبر، و5 ملايين جرعة بداية من جانفي 2022.

وتابع الوزير القول، أن الجزائر لها القدرة على إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح في الشهر بفريق عمل واحد يشتغل لمدة 8 ساعات يوميا.وإنتاج 200 مليون جرعة خلال السنة بفريقي عمل وبـ16 ساعة من الإنتاج نهاية سنة 2022.

مشيرا أن “جزائر فاك” هي المبادرة التي ستمكّن من الاستجابة لاحتياجات المخطط الوطني للتلقيح، و”أفريكافاك” هي المبادرة التي ستمكن من تغطية طلبات التلقيح على مستوى قارة إفريقيا.

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