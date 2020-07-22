مليون حالة في 4 أيام فقط… “كورونا” يتعدى سقف 15 مليون إصابة عالميا

تعدّت الإصابات المؤكدة بفيروس”كورونا”، اليوم الأربعاء، حاجز الـ 15 مليون حالة بزيادة متسارعة جدا، وكانت لأمريكا والبرازيل فيها النصيب الأكبر.

وحسب إحصاء لوكالة “رويترز” وجامعة “جونز هوبكنز”، فإن العدد الإجمالي للإصابات قفز بمليون حالة في ظرف 4 أيام فقط، ليصبح 15 مليون و100 ألف إصابة مؤكدة.

وتوفي جراء الوباء الفتاك أزيد من 615 ألف شخص وشفي 9 ملايين و 116 ألف مصاب عبر العالم الذي يشهد في الفترة الأخيرة تسارعا مرعبا في وتيرة الإصابات.

يحدث هذا في ضوء إعلان عدة دول توصلها إلى لقاح مضاد للوباء، أبرزها روسيا والولايات المتحدة والصين وآخرها إيران التي أعلنت اليوم عن التوصل إلى إنتاج لقاح سيطرح قريبا.