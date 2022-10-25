مليون دولار للسلطانة هيام ولميس لحضور كأس العالم

استكمالاً للاستعدادات الجارية لكأس العالم، تلقى عدد من مشاهير تركيا عروضات لحضور فعالياتها.

وذكرت A Haber أنه ووفقًا للمحادثات، تشمل هذه الاسماء النجمتين التركيتين توبا بويوكستون ومريم اوزرلي. اللتان عُرض عليهما كل واحدة 500 الف دولار. أي ما يعادل 9 مليون ليرة تركية لحضور الحدث المهم والظهور في مؤسسات قطرية مواكبة للحدث الذي سيشاهده العالم أجمع.

وأكدت المصادر ذاتها أن اختيار توبا وميريم بسبب ما تتمتعان به من شهرة واسعة في العالم العربي. بفضل المشاريع التي عملا فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تمّ الاتفاق مع النجمتين سوف تسافران إلى قطر الشهر المقبل لمتابعة كافة التفاصيل.