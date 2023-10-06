مليون رخصة سياقة كلاسيكية.. منظومة “SNAR” لتحديد أسباب حوادث المرور

قررت الحكومة وضع منظومة وطنية للحوادث الجسدية للطرق snar. وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة انعدام الأمن في الطرق.

وبحسب مضمون بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2023 الذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه. وفي الشق المتعلق بالأمن في الطرق، فقد تقرر إنجاز دراسات لتحديد الأسباب الحقيقية لحوادث الطرق من جهة. ووضع مؤشرات النجاعة kpi لاعداد استراتيجية وطنية لمكافحة انعدام الأمن في الطرق.

كما يتم العمل على تحديث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة التي شملت 5 ملايين رخصة سياقة، وتوجد مليون رخصة كلاسيكية قديمة في طور المعالجة