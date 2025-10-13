مليون شجرة في يوم واحد.. نقدرولها !

أعلنت وزارة الفلاحة والمديرية العامة للغابات بالشراكة مع جمعية الجزائر الخضراء بقيادة فؤاد معلى. أكبر حملة وطنية للتشجير خلال 24 ساعة. وهذا عبر 58 ولاية في التراب الوطني. تحت شعار خضراء بإذن الله!.

وأشارت وزارة الفلاحة في بيان لها، إلى أن مليون شتلة تم اختيارها بعناية لتناسب خصوصيات كل منطقة.

ودعت وزارة الفلاحة تحت إشراف الوزير ياسين وليد، الجميع للمشاركة أفراد، جمعيات، مؤسسات، عائلات، لتحويل هذا اليوم إلى موعد بيئي وطني واثبات أن الجزائريين قادرون على رفع التحدي.