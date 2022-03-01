مليون شخص زاروا منصة منحة البطالة خلال 5 أيام فقط

المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل “انام” عبد القادر جابر

الموافقة على أكثر من 5500 ملف للاستفادة من المنحة

لأكثر من 413 ألف طلب تمت الموافقة عليه مبدئيا

إسقاط المنحة آليا في حال وجدت الوكالة منصب شغل للبطال

كشف امس المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل “انام ” عبد القادر جابر انه منذ فتح المنصة الرقبية “منحة ” في 25 فيفري الماضي زارها اكثر من مليون شخص فيما استطاع 413 الف و56 بطال التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية .

وقال المتحدث أن الطلبات التي تم الموافقة عليها وصل الى 5الاف و500 ملف .

وأوضح عبدالقادر جابر، أن عدد طالبي العمل الذين تمكنوا من حجز موعد فيقدر عددهم بأزيد من 13 الف طالب عمل. بينما ينتظر استقبال أزيد من 92400 طالب عمل معني خلال هذا اليوم بجميع وكالات التشغيل.

يشار إلى أن وزارة العمل كانت نصبت خليتين من قطاعات مختلفة للتنسيق. والسهر على إنجاح عملية الإستفادة من منحة البطالة.

هذا وكشفت مصادر من الوكلة ان المنحة تسقط آليا في حال تم ايجاد منصب شغل للمستفيد منها. وهو الشرط الذي وضعته الوكالة لكل المستفيدين من منحة البطالة .

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان أعلن، في 15 فيفري الماضي. أنه سيتم صرف منحة البطالة بداية من مارس القادم في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دج. وسيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل.

وقال رئيس الجمهورية، خلال لقاءه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية.أن البطالين الشباب هم “ثلاثة أصناف، الأول خليط بين الشباب والكهول تتكفل بهم وزارة التضامن الوطني. أما الصنف الثاني هم الشباب الذين ينتظرون الإدماج والصنف الثالث هم البطالين.” الذين سيستفيدون من “منحة البطالة التي ستكون شبه راتب بمبلغ 13 ألف دج بداية من مارس القادم لصون كرامتهم”.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه علاوة على المنحة، سيستفيد هؤلاء الشباب أيضا من “التغطية الصحية كبقية الموظفين” وهو، كما قال. “إنجاز يحسب لبلادنا التي تتجه بخطوات عملاقة نحو الرقي والتقدم لصالح المواطن”. مجددا التأكيد على أن صب هذه المنحة سيبقى إلى غاية حصول المستفيد منها (البطال) على منصب شغل.

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صدر اليوم الأحد، في العدد 11 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

والتي جاءت كالتالي:

1- الجنسية الجزائرية والإقامة بالجزائر من بين شروط الاستفادة من منحة البطالة.

2- منحة البطالة موجهة للبطالين الذين أعمارهم بين 19 و40 سنة.

3- منحة البطالة موجهة للمسجلين كبطالين طالبي شغل لأول مرة لدى مصالح وكالة التشغيل.

4-يجب على المستفيد من منحة البطالة أن لا يتوفر على دخل هو أو زوجته.

5 – على المستفيد من منحة البطالة أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

6- على المستفيد من منحة البطالة أن لا يكون قد استفاد من أحد برامج الادماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

7-المحبوسون الذين استوفوا عقوبتهم وتتوفر فيهم الشروط يمكنهم الاستفادة أيضا من منحة البطالة.

8-الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة يخضع لعدة شروط منها تجديد التسجيل بوكالة التشغيل الاستجابة لاستدعاءاتها.

9-عدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلات طالب العمل من بين شروط الإبقاء على منحة البطالة.

ويترتب عن التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق للاستفادة من منحة البطالة وقف دفعها واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق.