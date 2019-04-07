مليون فلاح.. لن يستفيدوا مــن المعاشات!

بلغوا السن القانونية ويرفضون دفع اشتراكات «كاسنوص» رغم التسهيلات

آخر الإحصائيات كشفت عن 180 ألف فلاح فقط يدفع اشتراكاته

تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء “كاسنوس”، إلى أن نسبة الفلاحين المنخرطين

في الصندوق تمثل عشرون من المئة من إجمالي مليون ومئتي ألف فلاح.

وقالت مصادر رسمية، إن عدد الفلاحين الذين يستحيل عليهم الاستفادة من معاشات بعد بلوغهم السن القانونية يزيد عن المليون.

وهو عدد رهيب ويمثل نسبة ثمانين من المئة، وأعربت عن استغربها وأسفها لهذا الحال.

كون مصالح الصندوق تعرض خدمات في مستوى تطلعات هذه الفئة من المجتمع وامتيازات لا يستفيد منها آخرين.

ويأتي الكشف عن هذه الأرقام، في وقت كانت فيه إدارة الصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء قد قررت، مؤخرا،

تعميم تجربة اشتراكات أصحاب الحرف من بنائين ومرصصين ودهانين وغيرهم عبر كافة ولايات الوطن حتى يحصلون على بطاقات “الشفاء”.

لتكفل لهم العلاج المجاني والاستفادة من معاش يصل إلى عشرين مليون سنتيم، قابل للارتفاع، كلما ارتفعت قيمة الاشتراك.

وهو القرار الذي سيتم تجسيده بعد التوقيع على اتفاقية مع وزارة السياحة والصناعات والتقليدية.

وسيكون في إمكان أصحاب الحرف دفع اشتراكات تصل قيمتها أو تزيد عن أربعة ملايين سنتيم في المتوسط العام.

وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك في حال وجود رغبة لدى صاحب الحرفة الاستفادة من معاش يزيد عن 20مليون سنتيم.

ويتوجب على إدارة الصندوق القيام بإجراءات قبل الاشتراك، تلزم فئة المراقبين القيام بخرجات ميدانية إلى ورشات العمل.

التي يشتغل فيها البناء أوالمرصص أوالدهان أوغيره وإبلاغه بطريقة الاشتراك وإخضاعه لامتحان تجريبي يمكنه الحصول على شهادة حرفي،وحسب الاختصاص.

يتمكن بموجبها صاحب الحرفة فيما بعد من استغلالها والاقتراب من وكالات “كاسنوس” حتى يودع ملفه ومن ثمة الحصول على بطاقة “الشفاء”.

كي تمكنه من اقتناء الدواء مقابل دفع صفر دينار بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة ودفع20 من المئة من إجمالي فاتورة الدواء

بالنسبة للمرضى العاديين، والأكثر من ذلك يتمكن المشترك من العلاج على مستوى العيادات الطبية الخاصة المختصة في القصور الكلوي “تصفية الكلى”.

وتلك المختصة في أمراض القلب والشرايين.