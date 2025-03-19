مليون كيلوغرام “بنان” للبيع بأسعار مخفضة

قاربت الكميات المحجوزة من فاكهة الموز “بنان” مليون كيلوغرام منذ بداية الشهر الفضيل. سيشرع في تسويقها بأسعار مخفضة بداية من الأسبوع القادم.

علمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بمباشرة عمليات توزيع فاكهة الموز المحجوزة عبر مختلف الولايات اعتبارا من الأسبوع القادم. تحت إشراف مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. وأكدت على أن عمليات التسويق ستكون عبر الفضاءات التجارية والفضاءات التجارية الكبرى بأسعار مخفضة. حيث أن أغلب الكميات المحجوزة متواجدة لدى مؤسسة “فريقومديت”. والتسويق سيتم بعد التأكد من جاهزية الفاكهة للتسويق وإتمام الإجراءات القانونية”.

وتأتي هذه العملية، في أعقاب الإطاحة ببارونات “البنان” من طرف الجهات الوصية وفضح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات للقائمة الاسمية لهؤلاء عبر بيان رسمي. عرّت فيه أسماء من كانوا وراء التلاعب بالأسعار وزعزعة استقرار السوق بعدما فاقت سبعمائة دينار للكيلوغرام. في وقت لا يتجاوز فيه السعر عند الاستيراد ثلاثمائة دينار.

وأعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها، عن إتخاذ إجراءات قانونية ضد 53 مستورد للموز أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الإستيراد “تبعا للتذبذبات التي عرفها السوق مؤخرا فيما يخص مادة الموز”، تم عقد اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمنح الحصص الخاصة باستيرادها”، حيث أسفرت نتائج العمل-حسب البيان- إلى تحديد قائمة تضم 53 مستوردا قاموا بشكل واضح وصريح بالإخلال بالتزاماتهم تجاه الدولة من حيث استيراد هذه المادة “هذا السلوك أدى إلى إختلالات في تموين السوق الوطني، وهو الأمر الذي أدى إلى المساس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وباستقرار وتوازن السوق الوطنية”.

كما تابع البيان، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية ضد المستوردين المعنيين. بما في ذلك المنع الفوري والنهائي من ممارسة أي نشاط استيراد مستقبلا.

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