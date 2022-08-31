مليون متقاعد تقلّ معاشاتهم عن 15 ألف دينار!

تشير آخر الأرقام إلى أن عدد المتقاعدين الذين تعادل أو تقلّ قيمة معاشهم عن خمسة عشر ألف دينار، يقدر بمليون متقاعد، سيكونون محل مراجعة في القيمة في المستقبل القريب، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء الكشف عن هذا الرقم، حسب ما علمته “النهار” من مصادرها الخاصة، بأمر من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف رشفة، خلال الاجتماعي التنسيقي الذي ترأس أشغاله، بحر الأسبوع الجاري، أي بيوم واحد بعد انعقاد مجلس الوزراء، من أجل إحصاء الفئة الهشة من المتقاعدين الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين ومائتين وستة وستين ألف متقاعد، ليتبين إثر ذلك بأن الذين يتقاضون معاشات تعادل أو تقلّ عن خمسة عشر ألف دينار يقدر بمليون، فيما يزيد العدد عن المليونين للذين تزيد قيمة معاشهم عن القيمة سالفة الذكر.

الرقم تم الكشف عنه خلال اجتماع تنسيقي ترأس أشغاله وزير العمل

وأفادت مراجع “النهار”، بأن ما تعوّل عليه السلطات، هو الرفع من النسبة المئوية عند مراجعة منح التقاعد التي أمر بها رئيس الجمهورية خلال أشغال آخر مجلس للوزراء.

وقد ضخّ الصندوق الوطني للتقاعد منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي 2021 و 2022 التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بداية السنة الجارية، يوم 15 ماي الماضي، حيث تلقى المتقاعدون رسالة نصية قصيرة “SMS” تضمنت مبلغ مخلّفات التثمين لسنة 2021، وقيمة التثمين السنوي الخاص بعنوان سنة 2022، وهذا لتجنيبهم عناء التنقل للوكالات المحلية من أجل الاستفسار عن قيمة الزيادات.

الاجتماع جاء للتحضير للقاء منتظر لوضع مقترحات الزيادة التي وعد بها رئيس الجمهورية

واستفاد ما يقارب مليون ونصف مليون متقاعد خلال شهر ماي الفارط، من زيادة في منحة التقاعد بنسبة 10 من المئة، وتمثل هذه الفئة المتقاعدين الذين تقلّ منحتهم عن 15 ألف دينار، في حين حددت نسبة الزيادة في المعاش للفئة ذات الدخل من 15 ألفا إلى 20 ألف دينار بـ 5 بالمائة، أما فئة المتقاعدين ذات الدخل من 20 ألفا إلى 43 ألف دينار، فتستفيد من زيادة حددت بـ 3 من المئة، فيما فئة المتقاعدين الذين يتلقون معاشا بـ 43 ألف دينار، فحددت نسبة الزيادة في منحتها بـ 2 من المئة.

وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد، بأن الزيادات بعنوان سنة 2021 يتلقاها المتقاعدون بأثر رجعي بدءًا من ماي 2021، وبالنسب نفسها التي تخص سنة 2022، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء شهر أفريل الفارط، كما قدّر الصندوق القيمة الإجمالية للزيادات بـ 92 مليار دينار.