مليون مركبة ستسير بغاز البترول المميع نهاية العام الجاري

اطلع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بولاية البيض على عمل مركز تحويل السيارات لغاز البترول المميع بعاصمة الولاية.

وأكد الرئيس المدير العام لنفطال أنه يوجد حاليا 700 ألف مركبة تسير بهذه الطاقة عبر بالوطن. فيما تم العام الماضي تحويل أزيد 14 ألف مركبة إلى السير بهذه الطاقة الصديقة للبيئة. وينتظر مع نهاية العام الجاري بلوغ مليون مركبة تسير بغاز البترول المميع.

وبقرية وافق (بلدية البيض) أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة لمشروع التوزيع العمومي للغاز الطبيعي. لأزيد من 140 مستفيدا حيث بلغ طول شبكة النقل المنجزة 13 كلم. وأزيد من 3 كلم تخص شبكة التوزيع.

ويواصل الوزير زيارته الى ولاية البيض حيث سيشرف بمنطقة “ضاية البقرة” ببلدية بريزينة. على تدشين المحطة المتنقلة لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز 20 ميغاوات. فضلا عن تدشين مشروع لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء بالمحيط الفلاحي” بحرية” انطلاقا من هذه المحطة.

وثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف مجمع سونلغاز الذي يشرف على إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بالربط بهذه الشبكة.

خاصة من ناحية السرعة في تجسيد عدد من المشاريع. كما هو الشأن بالنسبة للمحطة المتنقلة المذكورة التي تم إنجازها في ظرف شهرين وبتكلفة 200 مليون دج ضمن ميزانية سونلغاز.

وأعلن الوزير أن ولاية البيض معنية بمشروع إنتاج الكهرباء عن طريق محطات الطاقة الشمسية. ذات قدرة إنتاج 15ألف ميغاوات التي تعكف الدولة على تجسيدها عبر عدد من ولايات الوطن.

وأشار في هذا الصدد الى أنه يتم العمل بالتنسيق مع قطاع الصناعة على الرفع من إنتاج صهاريج غاز البروبان بالوطن. للإستجابة للطلب على هذه المعدات الموجهة خاصة لمناطق الظل.

وذكر في هذا الصدد أنه سيتم التكفل قبل حلول فصل الشتاء القادم بتوفير 250 صهريج لغاز البروبان لولاية البيض.