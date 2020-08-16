مليون ونصف حالة في 5 أيام.. “كورونا” يتعدّى سقف 21.6 مليون إصابة في العالم!

تجاوز عدد الحالات المؤكدة بفيروس “كورونا” في العالم، حتى اليوم الأحد، حاجز الـ 21.6 مليون مصاب، ربعها في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

واستمر الارتفاع الرهيب لحالات الإصابة بالوباء القاتل بحصد مليون ونصف إصابة جديدة في ظرف 5 أيام فقط، بعدما كان سقف الإصابات يوم 11 أوت الجاري في حدود 20 مليونا.

وأودى “عدو البشرية” الذي مسّ أكثر من 210 بلد، بحياة حوالي 770 ألف مصاب، فيما تعافى أزيد من 14 مليونا عبر العالم من أصل 21 مليونا وأكثر من 631 ألف مصاب.

وحصدت أمريكا لوحدها من إجمالي الحالات العالمية 5 ملايين و380.934 إصابة، تليها البرازيل بأزيد من 3 ملايين حالة والهند بمليونين ونصف إصابة وروسيا بواقع 922.853 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فتتصدر 5 دول في العالم قائمة الأكثر وفيات، بداية بأمريكا بـ 172606 وفاة، ثم البرازيل بـ 107297 والمكسيك بـ 56543 والهند بـ 50122 وبريطانيا بـ 41361 وفاة.

أما على المستوى العربي، فوصل إجمالي الحالات المؤكدة بوباء “كورونا” إلى مليون و100.933 حالة، توفي منهم 20 ألفا و 182 مصاب، حيث تتصدر السعودية القائمة كأكثر الدول تأثرا بالوباء، تليها العراق وقطر ومصر وعمان.

معين تيت