مليون ونصف مليون زائر خلال 05 أيام للمعرض الدولي للكتاب

أفاد حميدو مسعودي محافظ الصالون الدولي للكتاب، أن الطبعة الـ23 لمعرض سيلا للكتاب الدولي كانت متميزة بكل المقاييس.

مشيرا إلى أن إفتتاح المعرض في أيامه الأولى تزامنت والعطلة الخريفية للفاتح من نوفمبر أين سجل الصالون حضور 600 ألف زائر.

في اليوم الأول وأكثر من 300 ألف شخص في اليوم الثاني المصادف ليوم الجمعة، ومليون ونصف مليون زائر خلال 05 أيام.

مضيفا أن عدد زوار المعرض في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، خاصة وأن الزوار يأتون من ولايات بعيدة وعلى مسافة 700 كلم.

أما فيما يخص نسبة المبيعات فأضاف ذات المتحدث، أنها مرتفعة خاصة الكتب العلمية وكتب الأطفال.

كما شهدت هذه الطبعة أكثر من 10 كتاب جزائريين كلهم شباب قدموا من مختلف ولايات الوطن لعرض مؤلفاتهم.