مليون و117 وفاة وأكثر من 40 مليون إصابة بـكوفيد 19 في العالم

أصيب أكثر من 40.3 مليون شخص بكوفيد 19 عبر العالم، حتى صباح اليوم الثلاثاء حسب وكالة الأنباء الالمانية، فيما سجل مليون و117 وفاة عبر العالم.

وحسب آخر البيانات على موقع جامعة “جونز هوبكنز”الأميركية صباح اليوم الثلاثاء ، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 40 مليونا و346 ألف حالة.

وكشف ذات المصدر أن عدد المتعافين تجاوز 27.6 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و117 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.