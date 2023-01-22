مليون و200 ألف جزائري دخلوا تونس خلال 2022

أحصت السلطات التونسية أزيد من مليون جزائري دخلوا أراضيها خلال سنة 2022. أغلبهم في إطار سياحي مع تسجيل حالة الذروة بعد شهر أوت. وخلال العطلة الشتوية التي تزامنت واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال فؤاد الواد المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، اليوم الأحد. بأن آخر الإحصائيات المتوفرة لديهم تشير إلى أن عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس طيلة السنة الماضية. قد بلغ مليون و238 ألف جزائري، أغلبهم زاروا البلاد في إطار سياحي خاصة في أعقاب فتح الحدود البرية بين البلدين. وتحديدا بعد تاريخ الخامس عشر أوت، مقابل تسجيل ارتفاع كبير. من طرف سلطات بلاده في عدد المقبلين على ترابها خلال العطلة الشتوية التي تزامنت واحتفالات نهاية رأس السنة الميلادية.

وقال فؤاد الواد، في معرض حديثه، بأن مدن سوسة وتونس العاصمة وياسمين حمامات وحمامات نابل وكذا طبرقة وموناستير، كانت الأكثر زيارة من طرف الجزائريين ناهيك الجنوب التونسي عبر مداخل وادي سوف “هذه المدن عرفت إقبالا منقطع النظير في إطار سياحي والبعض منها كان الإقبال لأسباب علاجية بحتة”، مستحسنا هنا برمجة الرحلات الجوية غير المنتظمة “شارتر” التي ربطت الجزائر بمدينة توزر لأول مرة.

وأعرب محدثنا، عن أمله في تحسين المستوى السياحي أكثر في آفاق 2025 على الصعيد العالمي بعد ما عرف تراجعا بسبب جائحة كورونا، منوها بالقرارات التي اتخذها وزير القطاع التونسي والتي قضت بإعادة تصنيف بعض الفنادق أو إلغاء تصنيفها وغلق أخرى “نزل” رغبة منها في إعادة بعث الحركية للسياحة التونسية.

ونظم الديوان الوطني للسياحة التونسية خلال فعاليات الصالون الدولي للسياحة الأخير، حملة للتحسيس بأهمية زيارة البلاد عبر مختلف وسائل الإعلام تحت شعار “تونس تونسكم”.