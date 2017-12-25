مليون و400 ألف سائح بوادي سوف للإحتفال برأس السنة

شهد المعبر الحدودي الطالب العربي بوادي سوف، توافد أزيد من مليون و400 الف سائح، بمعدل 3 ألاف و900 مسافر يوميا.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” فإن المركز الحدودي بلغت نسبة زيادت توافد السياح قدرت بـ 35.36 بالمئة مقارنة بالموسم الفارط.

وكشفت ذات المصادر عن إقبال السياح الأجانب لقضاء العطلة رأس السنة بالجنوب مئات السواح من إيطاليا ألمانيا اسبانيا وغيرها.

وهو الامر الذي تطلب احتواء الكم الهائل من قبل الجهات الأمنية بمضاعفة الأعوان والرتباء.

واستخدام نظام جديد لمراقبة جوازات السفر في اقل من 3 ثواني فقط يتم عبور المسافر للرقابة الجمركية .