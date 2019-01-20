مليون و446 ألف أورو صادرات ميلة خارج المحروقات في 2018

بلغت صادرات ولاية ميلة خارج إطار المحروقات سنة 2018، مليون و446 ألف أورو، بزيادة 18 من المائة عن سنة 2017.

وكشف مدير غرفة الصناعة والتجارة بمي بولاية ميلة عبد الوهاب طيبة، عن تصدير الولاية مواد مصنعة ونصف مصنعة ومواد فلاحية.

كما قال طيبة إن الولاية عرفت تصدير العام الماضي مادة زيت الزيتون إلى فرنسا، ودخلت أسواق جديدة لأول مرة بآسيا.

وقد دخلت منتجات الولاية حسب ذات المتحدث، كل من أسواق السعودية وماليزيا لأول مرة.

وعرفت صادرات ميلة زيادة بـ226 ألف أورو العام الماضي، مقارنة بالذي قبله، كاشفا عن بحث الغرفة عن أسواق جديدة.

وذلك على مستوى كل من موريتانيا والكونغو، التي تجري فيها مفاوضات من قبل الغرفة لتصدير مواد صيدلانية أيضا.