مليون و499 ألف مريض بالسكري وتعويض أكثر من 8 ملايين علبة في 2017

أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، أن مليون و499 ألف مريض بالسكر في الجزائر.

وأوضح، زمالي في فوروم الإذاعة، اليوم الإثنين، أن 446 ألف مريض من النوع الأول يعالجون بالأنسولين.

مضيفا، أن مليون و32 الف مريض من النوع الثاني غير خاضع للأنسولين.

وأشار الوزير، إلى أن مرضى السكري من النوع الأول ليسوا معنيين بالتقيد في عدد الشرائط.

أما مرضى السكري من النوع الثاني، الذين لا يعالجون بالأنسولين، يستفيدون من علبة واحدة من الشرائط.

وقال زمالي، إن في 2017، تم تعويض 8 ملايين و500 ألف علبة، ما يقابله 13 مليار دج أي حوالي مليون دولار.