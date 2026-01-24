مليون و65 ألف مترشح في مسابقة توظيف الأساتذة وهكذا يتم ترتيبهم

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، عن تسجيل مليون و65 ألف مترشح للتنافس على 40.500 منصب في مسابقة توظيف الأساتذة.

أعلن الوزير، في تصريح له على هامش أشغال يوم تكويني لفائدة الصحفيين المهتمين بالشأن التربوي، عن “تسجيل مليون و65 ألف مترشح للتنافس على 40.500 منصب”..

مبرزا أن عملية التوظيف تخضع لنظام رقمي متكامل، يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. من خلال تمكين المترشحين من متابعة ملفاتهم وتصحيح أي نقائص في الآجال المحددة.

وأضاف أن ترتيب المترشحين وتنقيطهم يتمان آليا، وفق معايير مضبوطة. بغية استقطاب الكفاءات المؤهلة من حاملي الشهادات المتكونين سواء عبر المدارس العليا للأساتذة أو الجامعات أو المعاهد، للمساهمة في العملية التربوية.

وبخصوص إصلاحات المنظومة، شدد الوزير على “أنها ليست عملية ظرفية تتم بين عشية وضحاها. بل هي عمل مستمر يتم بتأن وبمشاركة خبراء مختصين في الميدان”.

مؤكدا أن الإصلاح التربوي لا يخضع للاجتهادات الفردية أو المعالجات العشوائية.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح يتم وفق معادلة متوازنة قوامها تجديد المعارف العلمية ومسايرة التطور العلمي من جهة، وحماية الهوية الوطنية من جهة أخرى.

مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية “حارسة للهوية الوطنية”، وأن جميع الإصلاحات تتم في إطار احترام الهوية الوطنية والقيم الدستورية.