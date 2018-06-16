ملّال: “إتفقنا مع مدرب من نادي لوهافر ليشرف على الشبيبة”

أكد رئيس شبيبة القبائل شريف ملّال أنه توصل لإتفاق مع المدير الرياضي بمركز تكوين نادي لوهافر الفرنسي دينيس لافان للإشراف على فريق الكاناري.

وقال ملّال في تصريح له لإذاعة النادي على الويب: ” اتفقنا مع هذا المدرب على كل النقاط ونحن في انتظار انهاء ارتباطه مع نادي لوهافر لامضاء عقده مع الشبيبة وفي حال عدم اتمام هذه الخطوة لدينا مرشح اخر لتولي تدريب شبيبة القبائل”.

وبخصوص صفقة متوسط ميدان شبيبة القبائل المؤذن قال ملال:

“إجتمعنا امس برئيس نادي بارادو وإتفقنا على جميع النقاط بخصوص صفقة المؤذن ومن المنتظر ان يوقع اللاعب للشبيبة بعد العيد”

وأضاف: “تحدثنا ايضا بخصوص اللاعب مزياني الذي يملك عرضا من خارج الوطن سننتضر مدة اسبوع على أقصى تقدير وفي حال عدم اتمام هذه الصفقة سنفاوض لجلبه للشبيبة”

وإختتم ملّال تصريحاته قائلا: “نطمح لعقد أربعة صفقات اخرى من بينها لاعبين افريقيين قبل غلق ميركاتو الشبيبة وانا جد مقتنع لحد الان بالاسماء التي تعاقدنا معها.”