“ملّال” يرد على إشاعة ترتيب مُباراة “السياربي” و”الجياسكا”

نفى، “شريف ملّال” وبشكل قطعي، كل ما قيل عن ترتيب اللقاء بين ناديه “شبيبة القبائل” ونظيره “شباب بلوزداد”، السبت الماضي.

وصرّح للقناة الإذاعية الثالثة :”المُباراة لعبت على أرضية الميدان، والفوز المُحقق للسياربي كان على أرضية الميدان، ومبروك عليهم النقاط الثلاث”.

وأردف :”الأمر الوحيد الذي لم يكن طبيعيا، هو قرار الحكم، بإضافة ثلاث دقائق في المرحلة الأولى، مما سمح للمُنافس بالتعديل”.

وظهر الرجل الأول في إدارة “الجياسكا”، مُستاءً كثيرا من الحُكام، مُعتبرا بأنهم الشبح الأسود لفريقه طيلة مُجريات الدوري، هذا الموسم.