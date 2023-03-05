ممارسة الحق النقابي.. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل للمجلس الشعبي الوطني تشرع بدراسة 56 تعديلا مقترحا

شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، في دراسة 56 تعديلا مقترحا. على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي سيعرض للتصويت الثلاثاء المقبل.

كما أوضح البيان أنه “شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني, برئاسة رياض خلاف رئيس اللجنة”. ” في دراسة 56 تعديلا المقترحة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي”.

وذلك بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وكذا نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري ومندوبي أصحابها”.

ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني سيعرض مشروع القانون للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء 7 مارس وفقا للمصدر ذاته.