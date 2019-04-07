ممارسو الصحة العمومية في إضراب يوم 10 أفريل دعما لتحقيق مطالب الحراك

أعلنت النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية، عن الدخول في اضراب وطني يوم الـ 10 أفريل، دعما لتحقيق مطالب الحراك والتكفل بالحد الأدنى للمطالب قطاع الصحة.

وفي بيان، دعت النقابة ،كل منتسبي القطاع من اطارات و منخرطين المشاركة في الإضراب الوطني يوم 10 افريل، مرفقا بمسيرة وطنية تنطلق على الساعة العاشرة صباحا من ساحة أول ماي باتجاه البريد المركزي .

كما دعا المصدر ،الجميع للتعبئة القصوى للمشاركة بقوة في الاضراب والمسيرة،دعما للتحقيق مطالب الحراك الشعبي السلمي، والتكفل بالحد الادنى من الخدمات على مستوى كامل الهياكل والمؤسسات الصحية.