ممارسو الصحة العمومية يلوحون لحركات احتجاجية مرتقبة

لوحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لحركات احتجاجية مرتقبة، في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية، مساندة للحراك.

وأشارت النقابة في بيان لها، بعد اجتماع مكتبها الوطني، للنظر في مآلات الوضع السياسي المتأزم الذي تعيشه البلاد، ومناقشة سبل دعم الحراك.

وقد أكدت النقابة، انخراط السلك الطبي في الحراك، وتمسكه بالمطالب المشروعة التي يرفعها الجزائريون منذ 14 أسبوعا.

كما أشاد بموقف كنفدرالية النقابات الجزائرية الداعم للحراك، خاصة مبادرتها بتنظيم اللقاء التشاوري للمجتمع المدني، من اجل تصميم مشروع حل توافقي لتسوية الأزمة.

وجدد المكتب الوطني دعمه للمسيرات السلمية، وتشجيعه لمختلف النشاطات التي ينظمها طلبة الجامعات في اطار الحراك.