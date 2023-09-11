مما راق لي.. البشر أنواع

هناك من البشر قلوبهم بريئة كالأطفال، يتعاملون معك بكل وضوح ىوشفافية. وهناك من قلوبهم عانت كثيرا، لا عاد يهمها فراق أو جراح أو أحزان.

وهناك من البشر قلوبهم حزينة ووجوههم تبتسم دائما. وقلوب ضعيفة الإيمان ولامبالية لقدر أو نصيب.

وهناك قلوب لازالت تحلم حتى لو كان الأمل ضعيف. ومن ليس لهم قلوب فلا يشعرون بأحد. وهناك بــعـض البشر مثل الشوك أذا اقتربت منه لــتسقيه مــاء الحياة قام

بـجـرحـــك، وبعضهم مثل الثعبان لا تراه ولكن عندما يراك يضع سمه بك دون أن تفعل له شيء. والبعض الآخر من البشر مثل الورد. كلما اقتربت منه لتسقيه لشعرت برائحته الطيبة تنبع من أعماقه. والقلوب كثيرة والوجوه أكثر، فأنظر حولك جيدا لتعلم من الطيب، ومن الخبيث.