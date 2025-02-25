مما راق لي.. القلب الطب والحب

القلب الطيب يشعر ويهتم بأحزان و بمشاعر غيره دائما يترك في قلوبهم أثرا جميلا. أين ما كان يبقى قلبه وفيأ وصادق فجبر الخواطر لا يتقنه إلا القلب الطيب.

فلا تنظر إلى كثرة من حولك إن المشاعر والإهتمام ليست بالكثرة ، فبين كل هؤلاء تاتيك روحا تعوضك عن كل شيء ، فسلاما إلى القلوب الطيبة ، والصادقة.

أحبتي لا تبحثوا عن الحب فقط ، بل إبحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات ، والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال.إبحثوا عن ثقة لا تهزها عواصف الدنيا .. عن لهفة دائمة وشغف لا ينقطع.

لا تبحثوا عن الحب بل إبحثوا عن السند .. عن من يحنو مودةً و يدنو رحمة .. عن الأمان الذي لا يعقبه خوف.

فالانسان يتغير حسب الظروف ، و يتغير مرغم عنه لأنّ الحياة صعبة ، و لكن إن كان يهتم ، و يحترم. و يحب قوانين الحب فهنا السعادة تكمن فلا نجبر القلوب على الإلتزام حتى نكسرها

ما أجمل أن تكون السعادة بين الطرفين ، و ما أجمل…في لحب عندما يكون الرجل حنونا. تتمنى المراة لو أن لها قلبين ، لتعطيه أكثر مما يتوقع من حب ، وحنان ، والمودة ، والرحمة.

بقي أن تعرف شيئا مهما … لو عادت بي الأيام للصدفة التي ،التقتك فيها .. وأعطيتني الحياة والحب. الفرصة أن اتجهلك أو أن أصطدم بك لإخترت الإصطدام بك ولو أخترت قدري ..لا أخترته معك.

عليك أن تتعود على الفراغ ، على مرور اليوم دون صوت ، أو رسالة ، أو حتى وجه يطل عليك. تعود أن تكون وحيدا حتى لا تعاني كثيرا عندما يبتعد عنك شيء أعتدت عليه.

لا يوجد شخص لا يتغير ،فما أجمل السعادة بين قلبين ، أن يرزقهم بالحب والمحبة. لن تدوم إلا بين يد الله فإن كان الرجل حنون ، لقامت المرأة بغطاء الرجل بين الرموش. وإن كانت المرأة حنونة لقام الرجل بإخفائها داخل القلب ، ولدامت الحياة سعيدة ، تحيّاتى لكل من ينبض قلبه بالحبّ.