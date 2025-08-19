مما راق لي.. الله يحبك دائما

غريب أمر الإنسان، قد يقضي حياته بعيدا عن الله، لكن حين يحتاج للسند والعون لا يتردد لحظة في عودته إلى الخالق، حتى في أتفه الأسباب، وأيضا أبسطها، يحتاج دائما للشعور بأن هناك من يسمعه ويستطيع تحقيق أمنياته، ربما لهذا الشعور فقط علاقة المرء بخالقه لا تقارن بأي علاقة بشرية، أجمل ما يقدمه الله لك هو شعور بأنك غير مضطرًا للتعبير المناسب أمامه، لا تحتاج لاختيار الكلمات بعناية، لا يهم إن كنت تهرول له مهزوما أو منتصرًا، لا يهم إن كنت تملك خزائن الأرض أو تدعوه وأنت خال الوفاض، الله يسمعك وينتظرك طوال الوقت بكل ما فيك، الله يحبك دائمًا..