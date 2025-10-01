مما راق لي.. تأمل في البداية الحقيقية لك

في أغلب الأوقات نتحدث عن كل شيء ولكن من منا يتحدث عن أهم شيء وعن أهم حقيقة في الكون، فالمتأمل في الحقائق سيجد أن الحقيقة الملموسة في الحياة هي الموت. كما أن الحقيقة الغيبية التي يؤمن بها كل مسلم موحد هي وجود الله سبحانه وتعالى. إذا فلماذا نترك جانب الحديث عن أهم شيء في الكون؟ فنحن كلنا في شرود في التفكير وبعد عن الواقع.

الإنسان الذكي هو من يطرح الفكرة وينميها ويبدأ في رسمها ورسم نهايتها حتى تكون هدف وإذا وصل إلي الهدف كانت النهاية. إذا فالنهاية في الدنيا هي البداية في الآخرة والآخرة هي الحياة الأبدية إذا فالتفكير فيما هو قادم وما بعد النهاية في الدنيا هو تفكير صحيح. لأننا سنختار البداية الحقيقية في الحياة الأبدية، التي هي إما نعيم وإما شقاء وعذاب.

فأبدأ من الآن واختار البداية الصحيحة للحياة الأبدية، إذا كنت تعمل عملاً صالحاً إذاً بفضل الله سيكتب لك النهاية السعيدة وحسن الخاتمة ونهاية سعيدة للدنيا وبداية أسعد للآخرة. أما إذا كنت تعمل عملاً غير صالح إذا أنت تختار أسوء نهاية في الدنيا وأسوء بداية في الآخرة والعياذ بالله. لهذا فقد حان وقت الاختيار قبل فوات الأوان.