مما راق لي
أنا امرأة
ﺗﻤﻨﻴــــــﺖ .. ﺃﻥ ﺃﺗﺰﻭﺝ، ﻭﻓﻌﻼ ﺗﺰﻭﺟﺖ. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻣﻮﺣﺶ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺍﻟﺼﻤﺖ.
ﻓﺘﻤﻨﻴـــــت .. ﺃﻥ ﺃﺭﺯﻕ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻓﻌﻼ ﺭﺯﻗﺖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل. ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻤﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
ﻓﺘﻤﻨﻴـــــت .. ﺃﻥ ﺃﺗﻮﻇﻒ ﻭﻓﻌﻼ ﺗﻮﻇﻔﺖ. ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﺎﺟﺴﻲ ﺃﻥ ﺃﻣﺘﻠﻚ ﻣﻨﺰﻻ.
ﻓﺘﻤﻨﻴـــــت .. ان يصبح لدي المنزل ﻭﻓﻌﻼ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻣﺘﻠﻜﺖ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻛﺒﺮﻭﺍ.
ﻓﺘﻤﻨﻴــّـــت .. ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺟﻬﻢ ﻭﻓﻌﻼ ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ. ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺌﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺎﻗّﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﻌﺒﻨﻲ.
ﻓﺘﻤﻨﻴـــــت .. ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺎﻋﺪ ﻷﺭﺗﺎﺡ ﻭﻓﻌﻼ ﺗﻘﺎﻋﺪﺕ. ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ،
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻵﻥ ﺃﻧﺎ ﻣﺪﺑﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، (ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﺪﻱ ﺃﻣﺎﻧﻲ ).
ﻓﺘﻤﻨﻴّـــــــت .. ﺃﻥ ﺃﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻜﻦ ﺫﺍﻛﺮﺗﻲ ﺧﺎﻧﺘﻨﻲ
ﻓﺘﻤﻨّﻴـــــــت .. ﺃﻥ ﺃﺻﻮﻡ ﻟﻠﻪ لكن ﺻﺤﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻔﻨﻲ
ﻓﺘﻤﻨﻴـــــــت .. ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻟﻜﻦ ﻗﺪﻣﺎﻱ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻲ
لذا…..
ﻓإﻏﺘﻨﻢ ﺻﺤﺘﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻤﻚ ﻭﺷﺒﺎﺑﻚ ﻗﺒﻞ ﻫﺮﻣﻚ ﻭﻻ ﻳﺸﻐﻠﻚ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺮﺯﻗﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ في أخرتك.