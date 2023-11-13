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آدم وحواء

مما راق لي..

بقلم النهار أونلاين
مما راق لي..
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مما راق لي
خطأ..
خطأ: أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تكن أنت هو أنت، وأن تقوم بتغير قيمك ومبادئك، من أجل إرضائهم.
خطأ: أن لا تشعر بقيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تكون صديقاً مخلصاً لهاً، وأن تشعر بالغربة. دائماً بالرغم من مشاغلك الكثيرة والضجيج الذي حولك
خطأ: أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وأن تسير في طريق مجهول. ولا تعلم أين تتجة من البدآية أم النهاية
خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا أفتقدني كثيراً
خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة
ومن هنا نستنبط أن الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منهاً لا أن نستمر فيها..

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