مما راق لي

خطأ..

خطأ: أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تكن أنت هو أنت، وأن تقوم بتغير قيمك ومبادئك، من أجل إرضائهم.

خطأ: أن لا تشعر بقيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تكون صديقاً مخلصاً لهاً، وأن تشعر بالغربة. دائماً بالرغم من مشاغلك الكثيرة والضجيج الذي حولك

خطأ: أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وأن تسير في طريق مجهول. ولا تعلم أين تتجة من البدآية أم النهاية

خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا أفتقدني كثيراً

خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة

ومن هنا نستنبط أن الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منهاً لا أن نستمر فيها..