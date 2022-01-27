مما راق لي
مما راق لي
إن ضاقت بك النفس عما بك ومزق الشك قلبك. واستبد بك وتلفت فلم تجد بمن تثق، وغدا قلبك يحترق وأصبح القريب منك غريب وقلبه يحمل صخرا رهيبا.
ولفك ليل وحزن وأغلق الناس. باب الود وانصرفوا فكن موقنا بأن هنالك باب يفيض رحمة. ورحابا باب إليه قلوب الخلق.
استشعر نفسك بين طريقين. أحدهما يشير إلى الجنة والآخر يشير إلى النار وعلى كل طريق داعي. وأنت تارة تسير إلى هذه وتارة إلى تلك ثم تسير إلى الجنة، ولا يلبث داعي النار أن يغريك
ويُلبس عليك أمرك فأنت أشد ما تحتاج إليه هنا. هو البصيرة. وإدراك العاقبة والحزم في اتخاذ الموقف والعزم في السير
مما راق لي
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3إبتلاءات تصيب الإنسان يوميا…
الاول عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيء إهتم له بالرغم من أن المال يعوض، أما العمر لا يعوض.
الثاني في كل يوم يأكل من رزق الله فإن كان حلال سئل عنه، وإن كلن حراما عوقب عليه، وهو لا يدري عاقبة الحساب.
الإبتلاء الثالث في كل يوم يدنو من الأخرة قدرا، ويبتعد عن الدنيا قدرا، وبالرغم من ذلك فغنه لا يهتم بالاخرة الباقية، بقدر إهتمامه بالدنيا الفانية.
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