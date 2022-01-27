مما راق لي

3إبتلاءات تصيب الإنسان يوميا…

الاول عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيء إهتم له بالرغم من أن المال يعوض، أما العمر لا يعوض.

الثاني في كل يوم يأكل من رزق الله فإن كان حلال سئل عنه، وإن كلن حراما عوقب عليه، وهو لا يدري عاقبة الحساب.

الإبتلاء الثالث في كل يوم يدنو من الأخرة قدرا، ويبتعد عن الدنيا قدرا، وبالرغم من ذلك فغنه لا يهتم بالاخرة الباقية، بقدر إهتمامه بالدنيا الفانية.

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