ممتحنو الباك في شعبة تسيير وإقتصاد: أسئلة مادة الرياضيات صعبة

اعتبر العديد من التلاميذ الممتحنين في شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، الذين يدرسون في شعبة تسيير وإقتصاد، إن أسئلة مادة الرياضيات صعبة.

وأوضح عدة التلاميذ، من مختلف ولايات الوطن، لميكروفون “النهار”، إنهم كانوا يتوقعون دخول درس الإحصاء في أحد موضوعي الإمتحان، ولكن هذا لم يحدث.

وبخصوص شعبة شعبة العلوم التجريبية، فقد أكد أستاذ في الرياضيات من ولاية عنابة، إن الإختبار كان في متناول الجميع والأسئلة مباشرة من الفصلين الأول والثاني.

مضيفا أن الموضوع الأول من مادة الرياضيات لذات الشعبة، كان سهلا حسب أراء التلاميذ.

وفي ولاية الوادي، كشف عضو بخلية التنشيط والمتبعة التابعية لمديرية التربية بالولاية، أنه قد تم تسجيل لحد الساعة، غياب 150 تلميذا متمدرسا عن امتحانات الباك، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع السنوات الماضية.