ممتلكات شريف ملال: فيلا وشقة و2 دوبلاكس بألمانيا.. و780 مليار سنتيم مهربة

قادت التحريات المنجزة بخصوص الشبهات القائمة، في إطار تهريب العملة الصعبة الى الخارج ” أمريكا وألمانيا”. من طرف رئيس شبيبة القبائل المتهم الموقوف المدعو ” شريف ملال” وشقيقه الفار المدعو ” غيلاس”. في اطار الانابات القضائية الدولية الصادرة بتاريخ 26 اكتوبر 2020، والمقدرة إجمالا ب300 الف أورو و275 دولار أمريكي. باستعمال الحساب الخاص بالشركة ذات الأسهم شبيبة ” sspa jsk” عبر بنك التنمية المحلية والموجه الى حساب بنكي بدولة أمريكا jpmorgan chase bank

على غرار ما قام به المتهم الثالث ” ش.ش” حسب -اعترافات ” شريف ملال”-. أنه قام بتحويلات مالية الى حساب بنكي خاص للشركة الجديدة التي أنشأها. برفقة شقيقه ” غيلاس” المسماة MT Automobile ”

ولقد لجأ المتهمين كليهما الى اسلوب احتيالي- حسب التحريات- معروف .في هذا النوع من الإجرام المنظم بغرض تبييض الأموال. المتعلق ببيع المركبات، من خلال قيامهما بالافلاس العمدي لشركاتهم الاجنبية. وفتح شركات جديدة في كل مرة، لتضليل عمليات المراقبة والتحقيق الجبائي

أكثر من 780 مليار سنتيم تكلفة تصدير المركبات والسيارات الخفيفة

وتبين أن المتهم “شريف ملال ” أجرى 4 عمليات تحويل للاموال مشبوهة. كانت أولها بتاريخ 1جوان 2020، أين تم تهريب مبلغ 275 الف دولار. الى أمريكا، عبر حساب شركة ” jsk”.

كما أن ثاني عملية الخاصة بتحويل مبلغ 300 ألف أورو بطريقة غير شرعية من الجزائر نحو دولة لوكسمبورغ. تمت بتاريخ 15 فيفري 2017، لصالح شخصين بغرض شراء مركبات من الشركتين lux car losing. و شركة lh consulting لمالكيها ومسيرها ملال شريف وشقيقه غيلاس.

كما أن الوثائق التعريفية بينت أن هذه الشركة مسجلة باسم المدعو “حمدي، ع”. الذي كان يعمل عند ” ملال شريف” بشركته بلوكسمبورغ المسماةlh losing .

ضف الى أن عمليات البحث بشبكة الانترنت بخصوص شركة فرنسية. كشفت عنها انابة قضائية دولية المسماة ” societe nouvelle uniport” تنشط في مجال التقل البحري.

اعترافات المتهم ” شريف ملال” خلال التحقيق

كما اعترف المتهم “شريف ملال” أنه كان يمارس نشاط بيع المركبات وتصديرها نحو الجزائر. من خلال شركته التجارية الكائنة بلوكسمبورغ المسماة LUX CAR LEASING المنشأة سنة 2013. والتي تم تصفيتها سنة 2017، من دون توضيح حول التصفية.

في حين نفى ملكيته للشركة الثانية المسماة LH Consulting “في حين اعترف بمعرفته لمسيّرها ” حمدي، ل”.

كما صرح المعني ان المبلغ المالي المحول المقدر ب 275 الف دولار أنه يمثل قيمة المنحة التي تحصل عليها شبيبة القبائل. من عند الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. بعد تأهله خلال سنة 2020، إلى دوري المجموعات من بطولة كأس افريقيا. مذكرا أن الإجراءات هاته معمول بها على مستوى الكونفدرالية. التي تستوجب تحويل مبلغ المنحة في أول مرحلة الى بنك وسيط بالولايات المتحدة الأمريكية. ثم الى حساب بنكي خاص بالنادي المستفيد من المنحة المفتوح لفريق jsk على مستوى بنك BDL وكالة تيزي وزو.

كما أشار المتهم أنه بسبب خطأ وارد في رقم الحساب الخاص. المرسل من طرفهم حال دون اجراء عملية تحويل المبلغ المالي المذكور. وهذا باستعمال الحساب الخاص بالاتحادية الجزائرية. لكرة القدم نافيا تحويل المبلغ لحساب مشبوه في أمريكا.

وبخصوص تهريب المبلغ المالي الثاني المقدر ب 300، الف اورو، الى دولة لوكسمبورغ. فقد أكد المتهم نفسه الشخصين المعنيين بتسلم المبلغ. من الزبائن المعتاد التعامل معهما، وأنه سبق وأن حققت معه شرطة لوكسمبورغ. والعدالة دوم متابعته قضائيا، نافيا وجود مانع للتعامل نقذا بذات الدولة.

كما نفى المتهم عمليات تهريب الأموال عن طريق شركته lux car leasing، قي اطار نشاط تصدير المركبات الى الجزائر. معترفا فقط بعمليات تصدير. لفائدة شركته بالجزائر Trento automobile ولم يقم بعمليات تضخيم بشأنها،

فيلا وشقة فخمتين و2 دوبلاكس بألمانيا

كما اعترف المتهم ” شريف ملال” أنه يملك عقار واحد فقط يتمثل في فيلا بالمانيا مساحتها 1.800 متر مربع. تتكون من 2 دوبلاكس، وشقة ب3غرف+ استديو، اشتراها خلال سنة 2013 بمبلغ 270 الف أورو. نافيا حيازته حسابات بنكية بالخارج هو وأفراد عائلته.

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