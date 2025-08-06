ممثلاً للرئيس تبون.. ربيقة يشارك في احتفالات المئوية الثانية لاستقلال بوليفيا

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الثلاثاء، في الاحتفالات المخلدة للمئوية الثانية لاستقلال دولة بوليفيا.

وذلك بصفته ممثّلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأفيد بأنّ الرئيس البوليفي أرسي لويس، أشرف على مراسم الاحتفال بمدينة سوكري (بوليفيا)، وعرفت حضور ممثلي العديد من الدول.

والتقى ربيقة، بالرئيس البوليفي الذي بلغه التحيات الأخوية للرئيس تبون وتهانيه بمناسبة عيد الاستقلال.

وكان اللقاء “سانحة لاستحضار القيم التاريخية المشتركة للشعبين الصديقين الجزائري والبوليفي والتي تعد مرتكزا لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وتمّ الحديث أيضاً عن “مواقف البلدين الثابتة والداعمة للقضايا العادلة” في العالم.

وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.

وعلى هامش مراسم الاحتفالات، قدّم ربيقة تهاني الجزائر، قيادة وشعبا، لنائب الرئيس البوليفي، دافيد شوكيوانكا، ووزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا.