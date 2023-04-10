ممثلا لرئيس الجمهورية.. الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى البرازيل

يشرع، اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، في زيارة رسمية إلى البرازيل. كما أفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول شنقريحة سيمثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في فعاليات الطبعة الـ13 من معرض الدفاع والأمن (2023-LAAD).

في حين، تأتي الزيارة، بدعوة من اللواء “روي شاغاس ميسكيتا” أمين منتجات الدفاع البرازيلي.

كما تندرج الزيارة، في إطار تعزيز التعاون بين الجيش والقوات المسلحة البرازيلية. وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الإهتمام المشترك.