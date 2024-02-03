 ممثلا لرئيس الجمهورية .. الفريق أول شنقريحة يصل إلى السعودية 

يحل الفريق أول السعيد شنقريحة بالعاصمة الرياض في زيارة رسمية ممثلا لرئيس الجمهورية.

وسيشارك الفريق أول شنقريحة في فعاليات الطبعة الـ 2 للمعرض العالمي للدفاع بالرياض.

وكان في استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة بأرضية المطار الدولي “الملك خالد”، الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية. ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان سيشارك الفريق أول شنقريحة في فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض من 4 إلى 08 فيفري 2024.

وسيغتنم الفريق أول هذه الفرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والإلتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.