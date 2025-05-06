ممثلا لرئيس الجمهورية.. الوزير الأول يتوجه إلى سيراليون

توجه اليوم الثلاثاء، الوزير الأول نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والرئيس الحالي لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إلى فريتاون عاصمة جمهورية سيراليون للمشاركة في أشغال المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة الذي تنظمه هذه الآلية الإفريقية خلال الفترة من 7 إلى 9 ماي 2025.

وسيعكف المنتدى القاري على دراسة سبل تعبئة الموارد وتنسيق الجهود لترقية الشراكات جنوب- جنوب. والشراكات الثلاثية من أجل دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وبحث تداعيات التحولات التي تشهدها المنظومة المالية الدولية. وسبل مساهمة الجامعات والجاليات الإفريقية والقطاع الخاص في دعم حوكمة شاملة وتشاركية على مستوى القارة الإفريقية.

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