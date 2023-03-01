ممثلا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأوّل في أذربيجان

يشارك الوزير الأوّل أيمن بن عبد الر حمان ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال اجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز. والمقررة يوم غدٍ الخميس 2 مارس 2023 بعاصمة جمهورية أذربيجان باكو.

وحسب بيان الوزارة الاولى حل اليوم بعاصمة جمهورية أذربيجان باكو، للمشاركة في أشغال اجتماع على مستوى القمة لمجموعة إتصال حركة عدم الانحياز. وذلك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، بشأن التعافي بعد جائحة كوفيد19

وأضاف البيان ان أشغال اجتماع حركة عدم الانحياز مقررة يوم غدٍ الخميس 2 مارس 2023.