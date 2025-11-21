ممثلا لرئيس الجمهورية.. الوزير الأوّل يشارك في اجتماع تشاوري بجنوب إفريقيا

شارك الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الجمعة، ممثلا لرئيس الجمهورية في اجتماع تشاوري برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وجاء ذلك عشية انعقاد قمة مجموعة العشرين المقررة يومي 22 و 23 نوفمبر 2025، بجوهانسبورغ.

وحضرهذا الإجتماع رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية المدعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وكذا مسؤولو المنظمات الإقليمية في القارة.

وتم التطرق إلى النتائج المنتظرة من هذه القمة، لاسيما ما تعلق منها بالمسائل ذات الأهمية بالنسبة للبلدان الأفريقية، والتي وضعتها الرئاسة الجنوب أفريقية في صلب أولويات جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تنعقد لأول مرة على أرض أفريقية.

كما تناولت اشغال هذا الاجتماع سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لاسيما من خلال تعزيز الخطوات التي بادرت بها جنوب أفريقيا في إطار رئاستها لمجموعة العشرين.

وأيضا استغلال عضوية الاتحاد الأفريقي في المجموعة، من اجل إسماع صوت القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها، وبالأخص ضرورة معالجة المديونية وضمان تمويل التنمية والاستغلال المنصف للموارد الطبيعية وتثمينها.

وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات المالية الدولية، أوبمنظومة الأمم المتحدة، حيث لا تزال إفريقيا تعاني من ضعف تمثيلها ضمنها، ومن تهميشها من مسارات اتخاذ القرار الدولي الأكثر حسما بالنسبة لمستقبل الإنسانية.