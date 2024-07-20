ممثلا لرئيس الجمهورية.. بوغالي يؤكد عمق العلاقات بين الجزائر ونيكاراغوا

حضر إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسم إحتفال الذكرى 45 للثورة السندينية لجمهورية نيكاراغوا.

وفي حفل رسمي بالعاصمة ماناغوا حضر إبراهيم بوغالي على رأس وفد برلماني مراسم الاحتفال بالذكرى 45 للثورة السندينية. وأقيم الحفل بحضور ممثلي الدول الصديقة لجمهورية نيكاراغوا.

وأبلغ بوغالي في كلمة خلال الحفل تحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه مكلف من قبله ليؤكد على عمق أواصر الصداقة التاريخية والسياسية بين الشعبين والبلدين. اللذين يطمحان لتوسيع تلك العلاقات اقتصاديا وثقافيا. كما هنأ جمهورية نيكاراغوا رئاسة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

كما أجرى إبراهيم بوغالي بعد وصوله إلى عاصمة نيكاراغوا يوم 17 جويلية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في جمهورية نيكاراغوا. يتقدمهم وزير الخارجية وكذا نظيره رئيس الجمعية الوطنية النيكاراغوية. وأيضا نائب رئيس عموم برلمان أمريكا الوسطى أين نقل من خلالها مشاعر الصداقة التي تربط الشعبين والبلدين. مثمنًا المواقف المشتركة خاصة المتعلقة بقضايا التحرر ومكافحة الاستعمار.

وكانت القضيتان الفلسطينية والصحراوية حاضرة في كل الأحاديث الثنائية، على اعتبار أن البلدين يتقاسمان وجهات النظر نفسها المقارعة للإستعمار والإحتلال. كما عبّر إبراهيم بوغالي عن استعداد الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون لتطوير العلاقات خاصة في الجانب الاقتصادي. بعد أن هيأت الجزائر كل الظروف لخلق بيئة مناسبة للعمل والاستثمار. وبعد أن أرست دولة المؤسسات وحينت قوانيها وكيفتها مع الدستور لتتماشى والتوجه الجديد الذي باشرته الجزائر منذ انتخاب عبد المجيد تبون .