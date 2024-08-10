ممثلا لرئيس الجمهورية.. بوغالي يتوجه إلى رواندا

توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، إلى جمهورية رواندا للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا “بول كاغامي “.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيشارك إبراهيم بوغالي في عاصمة رواندا في مراسم تنصيب الرئيس بول كاغامي ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وستجرى مراسم التنصيب نهار غد الأحد بالعاصمة “كيغالي” وذلك بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم.