ممثلا لرئيس الجمهورية.. بوغالي يشارك في حوارات إفريقيا بغانا

توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الجمعة، إلى مدينة “أبوري” بجمهورية غانا، للمشاركة في الطبعة الثانية لـ”حوارات إفريقيا حول الازدهار”.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، يشارك بوغالي في الطبعة الثانية لـ”حوارات إفريقيا حول الازدهار”، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويدور موضوع هذه الطبعة التي ستستغرق يومين، حول “بناء سوق موحد إفريقي: توقعات ومسؤوليات القادة السياسيين والمسؤولين الاقتصاديين”.