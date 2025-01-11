ممثلا لرئيس الجمهورية.. بوغالي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لفنزويلا

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، في مراسم تنصيب الرئيس الدستوري المنتخب للجمهورية البوليفارية لفنزويلا، نيكولاس مادورو موروس، التي جرت فعاليتها بمقر الجمعية الوطنية الفنزويلية بالعاصمة كراكاس، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وتم خلال مراسم التنصيب، تسلم الرئيس الدستوري المنتخب الوشاح والقلادة الرئاسيين. من قبل رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغاز، كما أدى القسم وقام بإمضاء الوثيقة الدستورية الرسمية لتنصيبه.

و ألقى نيكولاس مادورو خطابا قبل اختتام المراسم، تطرق فيه إلى”أهم الإصلاحات التي سيقوم بها خلال عهدته. هذه 2025-2031، كما استعرض عددا من القضايا السياسية والاجتماعية الوطنية والدولية الراهنة.

وقد حضر هذه المراسم الرسمية أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية وكذا أعضاء الحكومة إلى جانب القيادات العسكرية العليا للبلاد. بالإضافة إلى رؤساء الدول والحكومات على غرار كوبا ونيكاراغوا والجمهورية العربية الصحراوية ورؤساء برلمانات والسلك الدبلوماسي ممثلين لأكثر من 120 دولة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وفق ذات البيان.

كما شارك أكثر من 2000 مدعو من ممثلي المجتمع المدني الفنزويلي وشخصيات سياسية وصحفيين من مختلف الدول بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية واقليمية اقتصادية وسياسية.

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