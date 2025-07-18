ممثلا لرئيس الجمهورية.. ربيقة يشارك في احتفالات الثورة الساندينية بنيكاراغوا

يشارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، هذا السبت، في احتفالات الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الساندينية بنيكاراغو، ممثلا لرئيس الجمهورية، عيد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، حُظي ربيقة باستقبال المستشار برئاسة نيكاراغوا، لاوريانو أورتيغا.

وحضر اللقاء وزير العلاقات الخارجية النيكاراغوي، فالدراك جانتشكي، والوزير المستشار برئاسة نيكاراغوا، المكلف بالسياسات والعلاقات الدولية، إيفان لارا بالاثيوس.

كما شهد الاستقبال، حضور سفير الجزائر لدى نيكاراغوا، علي منقلاتي، وسفير نيكاراغوا لدى الجزائر، كارلوس دياز.