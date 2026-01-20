ممثلا لرئيس الجمهورية.. عرقاب يشارك في افتتاح معرض “سيميكا تشاد 2026” بأنجامينا

يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في افتتاح أشغال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات “سيميكا تشاد 2026 ، SEMICA TCHAD 2026″». المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بالعاصمة التشادية بأنجامينا.

وسيرافق وزير الدولة، خلال هذه الزيارة، وفد وزاري يضم كلا من وزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، والرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الاسمنتية الجزائري (GICA) ، رابح قسوم، إلى جانب إطارات من قطاع المحروقات والمناجم والطاقة والصناعة.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الحدث الهام بصفتها ضيف الشرف لمعرض «سيميكا تشاد 2026». حيث ستتقاسم خبرتها وتجربتها ورؤيتها في تطوير الصناعات الاستخراجية. بما يعزز البعد الافريقي والتعاون جنوب-جنوب، ويساهم في دعم الجهود الرامية إلى جعل قطاع المناجم رافدا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما سيُشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، في أشغال ندوة رفيعة المستوى بعنوان «الصناعات الاستخراجية من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة: أي استراتيجية للدول الإفريقية؟». وسيجري، رفقة الوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء الشركات التشادية والدولية المشاركة. خاصة الناشطة في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة، وذلك لبحث آفاق التعاون، وتعزيز فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات.

كما سيكون حضور الجزائر في المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026» من خلال جناح مخصص للتعريف والترويج لنشاطات مجمعي سوناطراك وسونارام وشركة نفطال، وإبراز خبرتها وتجربتها في مجالات المحروقات والمناجم.