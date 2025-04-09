ممثلا لرئيس الجمهورية .. عطاف يُستقبَل من طرف قيس سعيد 

اسْتُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بتونس، من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها، عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونقل عطاف، خلال هذه المقابلة، تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس قيس سعيد وتهانيه له وإلى الشعب التونسي الشقيق، بمناسبة إحياء تونس لعيد الشهداء.

ومن جانبه، حمل الرئيس قيس سعيد لوزير الدولة تحياته وتشكراته إلى الرئيس تبون، مستذكرا التكامل بين جهود مقاومة الاستعمار في البلدين ومختلف صفحات التآزر والتلاحم بين الشعبين الشقيقين التي تعكس وحدة مصيرهما ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

كما نقل الوزير أحمد عطاف رسالة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس قيس سعيد تتعلق بتطوير العلاقات الجزائرية - التونسية.

وأعرب عطاف للرئيس التونسي عن ارتياح الرئيس تبون للمستوى الرفيع الذي بلغه التنسيق البيني والتعاون الثنائي بين البلدين.

هذا، وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل ما يتربص بها من تهديدات وجودية ترمي إلى تقويض جهود إقامة الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة، كحلّ عادل ونهائي للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.